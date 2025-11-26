تدشين مشروع توزيع الأسماك بكوستي

دشن الدكتور قمر الدولة عبدالمطلب احمد نائب مدير جامعة النيل الأبيض والدكتور عبدالسميع موسى إبراهيم الأمين العام للمجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بولاية النيل الأبيض ، بإدارة الجامعه بكوستي الثلاثاء مشروع توزيع الأسماك الذي تنفذه الجامعه بالتعاون مع ادارة الأسماك بالمجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي ، تحت شعار ( مائدتك من داخل النيل )، بحضور مولانا صالح حسين محمود رئيس النيابة العامة بالولاية وعدد من عمداء العمادات والكليات والأساتذة والعاملين بالجامعة .

وقال الدكتور قمر الدولة عبدالمطلب احمد نائب مدير الجامعة ان هذا المشروع يأتي ضمن خطة الجامعة لاقامة شراكات ذكيه مع عدد من المؤسسات ، واكد حرص الجامعه على إنفاذ المشروعات التي تلامس قضايا المجتمع .

واشار الى ان هذا المشروع سيسهم في الأمن الغذائي وتخفيف أعباء المعيشة لمواطني الولاية ويحقق الرضا الوظيفي للعاملين بالجامعة.

من جهته أوضح الدكتور عبد السميع موسى إبراهيم الأمين العام للمجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية بالولايه ان المشروع يهدف لتوصيل منتجات الأسماك من مناطق الإنتاج لأماكن الاستهلاك باستخدام الوسائل الحديثة والمبردة .