حمدوك يحذر من عودة السودان إلى “الإرث المظلم”

حذّر رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، من خطورة عودة السودان إلى ما وصفه بـ”الإرث المظلم” للفصائل الإسلامية التي “اختطفت الدولة لعقود وأغرقت البلاد في صراعات لا تنتهي”.

وقال حمدوك، في منشور على حسابه ىبمنصة إكس، إن “الحرب الحالية تُغذّيها القوى الأيديولوجية ذاتها داخل القيادة العسكرية، تلك التي تعرقل مسار السلام وتقاوم إطار عمل الرباعية”.

ودعا حمدوك إلى وقف فوري لإطلاق النار دون شروط مسبقة، مؤكداً أن استمرار القتال يفاقم معاناة المدنيين ويدفع البلاد نحو مزيد من التفكك.

وشدد على أن “الشعب السوداني يستحق دولة مدنية ديمقراطية، خالية من التطرف ومن سياسات الماضي المدمّرة”.وكانت قوات الدعم السريع السودانية، قد أعلنت، الإثنين، هدنة إنسانية من طرف واحد تستمر 3 أشهر، وذلك بعد إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان رفضه مقترحا دوليا بالهدنة.

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، رفضه قبول وساطة المجموعة الرباعية لحل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

ووصف البرهان خطة الرباعية بأنها “أسوأ ورقة يتم تقديمها لأنها تلغي وجود القوات المسلحة وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية وتبقي المليشيا المتمردة في مناطقها”.

سكاي نيوز