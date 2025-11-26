رونالدو يختار مكاناً عمره 511 عاماً للزواج من جورجينا

اختار الأسطورة كريستيانو رونالدو إقامة زواجه من جورجينا رودريغيز في كاتدرائية فونشال التاريخية في مسقط رأسه بجزيرة ماديرا البرتغالية.

وأعلن رونالدو، البالغ من العمر 40 عاماً، وجورجينا صاحبة الـ 31 عاماً خطوبتهما في أغسطس الماضي بعد علاقة استمرت تسع سنوات.

كاتدرائية فونشال في ماديرا

وفقاً لصحيفة “جورنال دا ماديرا”، اختار الدولي البرتغالي مسقط رأسه جزيرة ماديرا كموقع للزفاف، ومن المتوقع أن يقام الحفل في الصيف المقبل بعد كأس العالم 2026.

واختار مهاجم النصر السعودي إقامة مراسم الزواج في كاتدرائية فونشال قبل إقامة الحفل في فندق فاخر.

وبحسب التقارير الإعلامية البرتغالية، تعد كاتدرائية فونشال أقدم مكان عبادة في مسقط رأس المهاجم، إذ تم افتتاحها عام 1514، وتعتبر بمثابة القلب الديني للمنطقة بفضل موقعها المركزي، علماً أن سقف الكاتدرائية مصنوع من خشب الأرز.

ويحمل الموقع معنى خاصاً لقائد البرتغال، لأنه يبعد أقل من ميلين عن المستشفى الذي ولد فيه، كما أن نادي الشباب الوطني في ماديرا الذي لعب فيه بطفولته ليس بعيداً أيضاً.

يذكر أن رونالدو التقى بجورجينا في عام 2016 عندما كانت تعمل في متجر غوتشي في إسبانيا خلال فترة تواجده في ريال مدريد.

ولدى الشريكان طفلان – ألانا “سبع سنوات” وبيلا “ثلاث سنوات” – وشكلا عائلة من ثلاثة أطفال لرونالدو ولدوا لأمين بديلتين، وهم: كريستيانو جونيور، 15 عاماً، بالإضافة إلى التوأم ماتيو وإيفا ماريا، وكلاهما في الثامنة من عمرهما.

وكان رونالدو قد كشف أن أطفالهم هم من دفعوه لطلب الزواج من جورجينا التي بدأت مسيرة مهنية رائعة كرائدة أعمال وعارضة أزياء وباتت شخصية مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

العربية نت