وزير المالية يقف على ضبطية مخدرات وأسلحة ويشيد بقوات مكافحة التهريب بالجمارك

وقف د. جبريل إبراهيم وزير المالية على ضبطية تهريب مخدرات وأسلحة وأجهزة هواتف الثريا ، ضبطتها إدارة مكافحة التهريب بقوات الجمارك بالبحر الأحمر بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة بتوقيف شبكة إجرامية في عرض البحر داخل قارب يحمل 400 كيلوجرام من مخدر الآيس و 2 ك ج من الهيروين وعدد 2 بندقية كلاشنكوف وعدد 188 طلقة وجهاز اتصال ثريا.

وأشاد الوزير – خلال زيارته الميدانية لمقر مكافحة التهريب بترانسيت بورتسودان اليوم -بجهود قوات الجمارك في حماية الإقتصاد وتأمين المجتمع من مخاطر تهريب المخدرات والأسلحة وما يترتب عليها من مهددات أمنية وصحية على الشباب والأسر ، بجانب آثارها السالبة على الاقتصاد الوطني وهدر الموارد .ووصف تجارة المخدرات بالتحدي المستمر الذي يتطلب تعاون الدول لمكافحته ، ووعد الوزير بدعم قوات الجمارك بتوفير كافة الإحتياجات والمعينات اللازمة لتعزيز مهامها الرقابية في حماية الاقتصاد والمجتمع.

إعلام_وزارة_المالية_السودان