شيرين عبد الوهاب تدلي بأقوالها في بلاغها ضد شقيقها وهو يعلّق

في تطور جديد بالبلاغ الذي قدّمته الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد شقيقها، والذي طالبت فيه بعدم التعرّض لها، استدعت جهات التحقيق المختصة الفنانة لتدلي بأقوالها في البلاغ، كما استدعت شقيقها محمد عبد الوهاب لسماع أقواله في بلاغها ضده بعدم التعرّض لها.

وفي تعليقه الأول على استدعائه لسماع أقواله، كتب شقيق شيرين عبد الوهاب عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” رسالة قال فيها: “بهدي أغنية جريئة لذكرى، الى أقرب الناس ليا… معرفش أصلاً إحنا كنا إمتى قريبين؟”.

كانت شيرين عبد الوهاب قد فاجأت شقيقها محمد عبد الوهاب بتحرير محضر عدم تعرّض ضده، وذلك على خلفية الخلافات التي حدثت بينهما خلال الفترة الماضية.

وطالبت شيرين في بلاغها الذي حمل الرقم 14940 لسنة 2025 إداري قسم البساتين، بإلزام شقيقها التعهّد بعدم التعرّض لها بسبب الخلافات والمشاكل التي وقعت بينهما خلال الفترة الماضية.

وشكّل البلاغ مفاجأة صادمة لشقيق شيرين عبد الوهاب ولجمهورها أيضاً، خاصة أن الأمور بين الشقيقين اتّسمت بالهدوء خلال الفترة الماضية، ولم تُثَر أي أزمات أو مشاكل منذ طلاقها من حسام حبيب.

من ناحيته، علّق محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين، على تحريرها محضراً ضده بعدم التعرّض لها، مؤكداً أنه لم يكن على علم بهذا الأمر. إذ قال: “معنديش معلومة عن الكلام دا والله، ومحدّش بلّغني”.

