قائد الفرقة الرابعة مشاة يتفقد مناطق دندرو .. بقيس ، مغجة وبالدقو ويؤكد جاهزية القوات لدك معاقل المتمردين

في إطار جولاته التفقدية قام اللواء الركن إسماعيل الطيب حسين يرافقه عدد من قادة الوحدات بزيارة ميدانية واسعة شملت محطات دندرو ، بقيس ، بالدقو ومغجة، بهدف الوقوف على جاهزية القوات والإطلاع علي الموقف الأمني والعسكري بصورة مباشرة .

وخلال الزيارة، تلقى سيادته تنويراً مفصلاً من قادة القوات حول مجمل الأوضاع الأمنية ومستوى الاستعداد والجاهزية ..