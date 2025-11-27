سياسية
قائد الفرقة الرابعة مشاة يتفقد مناطق دندرو .. بقيس ، مغجة وبالدقو ويؤكد جاهزية القوات لدك معاقل المتمردين
في إطار جولاته التفقدية قام اللواء الركن إسماعيل الطيب حسين يرافقه عدد من قادة الوحدات بزيارة ميدانية واسعة شملت محطات دندرو ، بقيس ، بالدقو ومغجة، بهدف الوقوف على جاهزية القوات والإطلاع علي الموقف الأمني والعسكري بصورة مباشرة .
وخلال الزيارة، تلقى سيادته تنويراً مفصلاً من قادة القوات حول مجمل الأوضاع الأمنية ومستوى الاستعداد
والجاهزية ..
وجدد اللواء الركن إسماعيل الطيب حسين إلتزام قيادة الفرقة بدعم وإسناد القوات في الخطوط الأمامية وهي تضطلع بواجباتها بإحترافية واقتدار، مشيدًا بالروح المعنوية العالية للقوات وأضاف أن النصر يُصنع على أكتاف الرجال الذين نذروا أنفسهم حمايةً للوطن وصوناً لسيادته ودعا لمزيد من التكاتف بين القوات النظامية والمواطنين حتي يتحقق النصر بدحر المليشيا الإرهابية في كل شبر من أرض الوطن ..
إعلام القوات المسلحة