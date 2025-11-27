رئيس المقاومة الشعبية بالشمالية يشيد بدور المحامين في معركة الكرامة

أشاد الفريق د. ركن عبدالهادى عبدالله رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية بالدور الوطني الذي اضطلع به المحامون خلال معركة الكرامة .

وطمأن سيادته لدى لقائه الاربعاء بدنقلا وفد نقابة المحامين السودانيين برئاسة الأستاذ زين العابدين محمد حمد نقيب المحامين السودانيين، طمأن الوفد بجاهزية الولاية الشمالية للمشاركة فى حرب الكرامة فى كافة محاور القتال، مشيرا إلى أن المقاومة الشعبية بالولاية اكملت تدريب مايزيد عن (60) ألف مستنفر، مؤكدا ان مستنفري الشمالية يشاركون الآن في جميع محاور القتال كما شاركوا من قبل في تحرير المناطق المحررة .

من جانبه قال نقيب المحامين السودانيين ان الوفد وقف خلال زيارته لمعسكر الوافدين بالعفاض على الانتهاكات التي قامت بها المليشيا تجاه المواطنين الوافدين.

وقال انه تم التحقق من هذه الانتهاكات وانه سيتم عرضها على الجهات العدلية الدولية والاقليمية، مؤكدا على أهمية توحيد الجهود القانونية لتقديم نتائج التحقيفات على المؤسسات العدلية ومنظمات حقوق الإنسان.