التهامي يستعرض مع الإيسيسكو التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية بالسودان في هذه الفترة

استعرض د.التهامي الزين حجر وزير التعليم والتربية الوطنية رئيس اللجنة الوطنية السودانية التحديات الكبيرة التي تواجه المنظومة التعليمية في السودان نتيجة الأزمة الدائرة، مشيرا إلى الحاجة العاجلة إلى طباعة الكتاب المدرسي، بجانب تهيئة مرافق الدراسة، وتوفير المقاعد الدراسية، وتأهيل المعلمين، وإعادة بناء مختبرات ومدارس تضررت أو نُهبت بالكامل، مؤكداً أن هذه الاحتياجات تعد أولوية قصوى للحفاظ على استمرارية العملية التعليمية في مختلف المناطق.

جاء ذلك خلال لقائه يوم الاربعاء بالدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة العالمية للابتكار في التعليم (وايز) المنعقدة في الدوحة.

وبحث اللقاء مجالات التعاون المشترك لدعم القطاع التعليمى في السودان.

وأكد الدكتور سالم المدير العام لأيسيسكو التزام المنظمة الكامل بدعم السودان في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها، مبينا أن الإيسيسكو ستعمل على تلبية الاحتياجات التعليمية العاجلة، إضافة إلى تفعيل الشراكات الدولية لتعبئة التمويل اللازم للمشروعات التعليمية في السودان.

ووعد المالك بتخصيص منظمة الأيسيسكو جزء من المنح الدراسية التي تتلقاها من الدول الأعضاء لصالح الطلبة السودانيين، بهدف تمكينهم من مواصلة تعليمهم في هذه الظروف الاستثنائية .