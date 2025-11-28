ادارة مباحث ولاية كسلا تنجح في كشف غموض جريمة قتل وتسدد بلاغ خاص بعربة منهوبة من ولاية الخرطوم

تمكن فريق ميداني مختص من إدارة مباحث ولاية كسلا من كشف غموض جريمة قتل وضبط الجاني في فترة زمنية وجيزة لم تتجاوز الساعتين من لحظة التبليغ وبالعودة لخلفية البلاغ تفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة الي تدوين بلاغ تحت المادة (130) من القانون الجنائي بدائرة إختصاص قسم شرطة المربعات بتاريخ السادس والعشرين من شهر نوفمبر مضمونه يفيد بحدوث مشاجرة بين شخصين بحي نور علي إثرها سدد الجاني طعنة للمجني عليه وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة الا انه فارق الحياة علي ضوء ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصص باشراف المقدم شرطة / ياسر عبد الرازق مدير مباحث ولاية كسلا وقيادة ضابط شرطة لضبط المتهم وتقديمه للعدالة وبتحرك الفريق الميداني المكلف بإنجاز المهمة الي مسرح الحادث ومن خلال جهود البحث الميداني والتقصي الدقيق وفي أقل من ساعتين تم توقيف المتهم وبحوزته أداة الجريمة وعند إخضاعه للتحري أقر بارتكابه للجريمة تم تحريز المعروضات وتسليم المتهم والمعروضات الي قسم الشرطة جهة البلاغ توطئة لتكملة الإجراءات لتقديمه للمحاكمة .