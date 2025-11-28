وزير العدل: الشعب السوداني لن يقبل بوجود المليشيا في المشهد السياسي والعسكري

اكد الدكتور عبد الله محمد درف وزير العدل بأن الشعب السوداني لن يقبل بوجود المليشيا في المشهد السياسي او العسكري مشيرا إلى ان ذلك أيضا رأي القيادة برئاسة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي.

وقال درف خلال الاجتماع المشترك للجنة امن ولاية كسلا ومجلس الوزراء الذي انعقد ضمن برنامج زيارته إلى ولاية كسلا قال ان الحكومة منفتحة على كل مبادرات السلام وتم الرد عليها وفق رؤيتها منوها في ذات الوقت إلى ان الحكومة قدمت خارطة طريق لمجلس الامن الدولي ولكل الدول المتابعة لملف القضية السودانية وسبق لها الرد علي ذلك.

اضاف درف انه وبعد أحداث مدينة الفاشر حدث تغيير في الراي العام العالمي والمؤثرين من الدول واصبح هنالك توثيقا من المنظمات والجهات الحقوقية والانسانية للجرائم التي ارتكبتها المليشيا المتمردة في حق المواطنين، مبينا ان هذه المواقف اصبحت في صالح الشعب السوداني الامر الذي يتطلب استثمار هذه الفرصة لتنوير الرأي العالمي بتلك الانتهاكات .

واشار الوزير إلى الحراك الذي احدثه السودانيون في الخارج مما كان له الاثر في لفت انظار العالم للجرائم ودور الإمارات التي كانت الطرف الاساسي في تقديم الدعم والاسناد العسكري للمليشيا المتمردة واستمرار معاناة الشعب السوداني.

وتطرق درف الي موقف الحكومة الرافض للرباعية الدولية بوجود حكومة ابوظبي فيها وزاد درف انه من غير المقبول ان يصبح القاتل هو الوسيط مشيرا إلى تعامل الحكومة بشكل ثنائي مع الدول الأخرى بالرباعية.

واستعرض الوزير بعضا من التعديلات القانونية التي تمت في اطار تطبيق سيادة حكم القانون وفرض هيبة الدولة منها المتعلقة بالوثيقة الدستورية والقوانين التي تلبي ما استحدث من جرائم ووسائل اجرامية وخطاب الكراهية ومكافحته وجرائم المعلوماتية بحيث اصبح السجن وجوبي وتشديد العقوبة عليها.

واشار درف إلى التعديلات التي شملت ايضا تعديل القانون الجنائي المتعلق بالحصانة للقوات النظامية التي تقوم بمكافحة التهريب لتوفير أكبر قدر من الحصانة لهذه القوات وتحقيق اغراضها.