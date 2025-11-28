نوارة أبو محمد تتكفل بإنشاء مركز لرعاية وتعليم الأيتام بحلفايا الملوك

تعهدت عضو مجلس السيادة الانتقالي د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، بدعم تكية الرحمة وتوفير مطلوبات إنشاء مركز لرعاية وتعليم الأيتام بالمنطقة.

وقدمت لدى زيارتها الخميس لمنطقة حلفاية الملوك بمحلية بحري برفقة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، دعماً عينياً شمل مواد غذائية ومعينات تشغيل المطبخ مؤكدة استمرار دعمها للتكية باعتبارها أحد المشاريع التكافلية التي تسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتوفير وجبات جاهزة للأسر المتضررة.

وأشادت عضو المجلس السيادي بجهود المرأة السودانية وقدرتها على تحمل المسؤولية في سبيل إسناد المجتمع وتخفيف آثار الحرب على المواطنين مشيرة إلى أن خصوصية تكية الرحمة تكمن في رعايتها للأيتام وتقديم وجبات جاهزة لهم إلى جانب اهتمامها بالوافدين من مناطق النهود والخوي، مثمنة تكاتف أهالي الحلفايا في استضافة الفارين من مناطق القتال.

من جانبه أشاد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان، بجهود المجتمع المدني في إسناد مؤسسات الدولة لخدمة المجتمعات المحلية مؤكداً أن حكومته اعتمدت سياسة توصيل الدعم للمواطنين في منازلهم حفاظاً على كرامتهم ومنعهم من الوقوف في الصفوف للحصول على وجبة غذائية.