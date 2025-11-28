الوكالة الإسلامية والفاو يطلقان مشروعاً للأمن الغذائي والتغذية لصغار المزارعين في سنار

أطلقت الوكالة الإسلامية للإغاثة (اسراء)، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ودعم من الاتحاد الأوروبي الخميس مشروع الأمن الغذائي والتغذية لصغار المزارعين” بولاية سنار، مستهدفاً تحسين سبل العيش لنحو 4500 أسرة عبر ست محليات بالولاية.

​جاء ذلك خلال الورشة التنويرية للمشروع التي عُقدت اليوم بقاعة الأمانة الفنية للأمن الغذائي بسنجة.

​ودعا مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالإنابة بولاية سنار مهندس علي شيخ إدريس إلى ضرورة العمل على توزيع مدخلات الإنتاج للموسم الشتوي بـشكل عادل ومنصف، مؤكداً أن المواطنين في الولاية أصبحوا في أمسّ الحاجة لمدخلات الإنتاج لضمان الأمن الغذائي.وأشاد شيخ إدريس بالجهود المبذولة من الوكالة الإسلامية والمنظمات الداعمة لتعميم الفائدة على جميع سكان الولاية.

​كما طالب ممثل مفوضية العون الإنساني بالولاية الوكالة الإسلامية للإغاثة بتسريع توزيع المدخلات الشتوية، مشيراً إلى أن المفوضية ملتزمة بتوفير الدعم اللازم للمتضررين الذين تأثروا بشكل كبير.

​وأكد ممثل منظمة الفاو التزام المنظمة بالتعاون التام والتنسيق مع حكومة ولاية سنار والمنظمات المحلية لدعم المزارعين وتحسين الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

​من جانبها شددت الدكتورة فاطمة عامر، مدير القطاع البستاني بالولاية، على العمل المشترك مع الفاو لتوفير مدخلات الإنتاج وتوزيعها بعدالة بهدف تمكين مزارعي القطاع البستاني وتعزيز الاقتصاد المحلي.