ادريس إسماعيل يعقد اجتماعاً مع رئيسة قسم القرن الأفريقي بوزارة الخارجية الهولندية ومبعوثة هولندا للقرن الأفريقي

عقد السفير ادريس إسماعيل – مدير عام التعاون الدولي بوزارة الخارجية، الخميس، اجتماعاً مع السيدة ستايين يانسن رئيسة قسم القرن الأفريقي بوزارة الخارجية الهولندية ومبعوثة هولندا للقرن الأفريقي ، بحضور السيدة القائمة بأعمال سفارة السودان بهولندا بالانابة السفيرة اميمة محمود الشريف، وذلك بمقر وزارة الخارجية الهولندية بمدينة لاهاي.

تناول الاجتماع علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين وسبل تعزيزها والاستفادة منها في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد جراء حرب الاعتداء الوحشية التي تشنها مليشيا آل دقلو الارهابية المتمردة على الشعب ومؤسسات الدولة منذ أبريل 2023.

واتفق الجانبان حول ادانة الأفعال الوحشية للمليشيا المتمردة والجرائم التي تمارسها بحق المدنيين بصورة مفتوحة تقيم الدليل و الحجة عليها وعلى الدول التي تدعمها و على رأسها الإمارات العربية المتحدة كما اتفق الجانبان على الاهمية القصوى لوقف الدعم والامداد الذي تتلقاه المليشيا من الدولة الراعية لها، وان الضغط الاعلامي على الامارات لابد ان يتحول إلى فعلٍ مؤثر يساهم في ايقاف هذه الأزمة.

من جانبها دعت السيدة يانسن الى النظر في التعاون مع مقترحات اللجنة الرباعية من اجل وقف الحرب في السودان، واكد السيد السفير ادريس إسماعيل ان السودان يسعى للسلام ووقف الحرب منذ اللحظة الاولى مذكراً باتفاق جدة الذي لم تعبأ المليشيا ولا داعميها به واوضح بشكل قاطع ان المليشيا وداعميها من الأطراف السودانية والاقليمية لم يعودوا مقبولين للرأي العام السوداني وعليهم ان يفسحوا المجال لغيرهم.