تطورات جديدة .. موقف أشرف حكيمي، من المشاركة مع منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية “الكان”

كشف ناصر لارغيت، المدير السابق لأكاديمية محمد السادس، عن تطورات جديدة بشأن موقف أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، من المشاركة مع منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية “الكان”.

وتستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل، بمشاركة منتخب مصر.

وقال لارغيت في تصريحات لشبكة RMC Sport الفرنسية، إن أشرف حكيمي يخوض مجهودًا مضاعفًا ويجري عمليات التأهيل لمدة 6 ساعات يوميًا، ليتمكن من استعادة جاهزيته في أقرب وقت ممكن.

في الوقت نفسه، تحدث وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن موقف حكيمي، قائلًا: أفضل شيء لو كان يعاني من مشكلة بسيطة، ليعود للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وعندما يعود، سيكون في قمة مستواه.

وتعرض أشرف حكيمي للإصابة خلال مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا، حيث أكد النادي الفرنسي أن اللاعب يعاني من التواء حاد في كاحله الأيسر، ما سيمنعه من اللعب لعدة أسابيع.

ويخوض حكيمي عملية التأهيل في إسبانيا خلال الفترة الحالية، حيث أشارت التقارير الإعلامية إلى أن اللاعب يخوض سباقًا مع الزمن للعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ودعم قائمة المغرب في الكان.

وأوضحت التقارير، أن حكيمي يسعى لإعادة لقب أمم إفريقيا إلى المغرب، بعد غياب منذ عام 1976، خاصة أن البطولة ستقام على الأراضي المغربية.

المصري اليوم