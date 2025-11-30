بـ «لينكات مجهولة».. «الداخلية» تعلن سقوط عصابة سرقة الحسابات وضبط المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدد من البلاغات التي وردت من مواطنين، أفادوا خلالها بتعرض حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للسرقة عقب فتحهم روابط مجهولة المصدر وصلت إلى هواتفهم.

وأوضح المبلغون أن المتهمين كانوا ينتحلون صفاتهم ويتواصلون مع معارفهم عبر تطبيقات الهواتف الذكية، مطالبين بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية أو إرسال صور بطاقات الائتمان لسحب ما عليها من أموال.وبحسب بيان الداخلية، باشرت فرق الفحص والتحريات العمل على تتبع مصدر تلك الروابط والوقائع المرتبطة بها، وتمكنت من تحديد وضبط المتورطين في السرقات، وهما عاطلان لهما معلومات جنائية، يقيمان بمحافظتي الدقهلية والجيزة.

وعُثر بحوزتهما على 4 هواتف محمولة تحتوي على دلائل رقمية تُثبت تورطهما في الجرائم، إلى جانب محافظ إلكترونية تضم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما.وأشارت الوزارة إلى أن المتهمين اعترفا -عقب مواجهتهما بالأدلة- بارتكاب 7 وقائع باستخدام الأسلوب نفسه، المعتمد على اختراق الحسابات ثم استخدام هوية الضحايا لطلب أموال من معارفهم.وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، تمهيدًا لإحالتهما للنيابة لاتخاذ المسار القضائي المناسب.

المصري اليوم