مدير هيئة الأمن السيبراني المكلف ينفذ زيارة ميدانية إلى مركز إنتاج الجواز الإلكتروني بمدينة بورتسودان

في إطار تعزيز التنسيق الفني وتطوير منظومة الجواز الإلكتروني، نفّذ السيد مدير هيئة الأمن السيبراني المكلف زيارة ميدانية إلى مركز إنتاج الجواز الإلكتروني بمدينة بورتسودان، بمشاركة فريق من مهندسي الإدارة الفنية بالهيئة.

وخلال الزيارة، تلقّى الوفد تنويراً تفصيلياً حول سير التشغيل، وخطط التطوير الجاري تنفيذها، والتقنيات والأنظمة الحديثة المستخدمة في مراحل الطباعة والإصدار، إضافة إلى الوقوف على منظومة التشفير وإجراءات التأمين المطبّقة في مختلف أقسام الإنتاج.

وشملت الجولة الاطلاع على مراحل العمل داخل المركز، ومراجعة مستويات الحماية والرقابة التقنية لضمان جودة المنتج الوطني وامتثاله للمعايير القياسية.