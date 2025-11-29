منها السودان و3 دول عربية أخرى.. “الهجرة الأمريكية” تعيد النظر في البطاقات الخضراء الممنوحة لأشخاص من 19 دولة

أعلن مدير إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية جو إدلو، أنه بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، ستجري إعادة النظر في جميع بطاقات الإقامة الخضراء الممنوحة لأشخاص من دول “مثيرة للقلق”.

وكتب إدلو، في منشور عبر منصة “إكس”: “بتوجيه من رئيس الولايات المتحدة، وجهت بإعادة نظر شاملة ودقيقة في كل بطاقة إقامة خضراء لكل أجنبي من كل دولة مثيرة للقلق”.

وقال إدلو إن حماية البلاد “تظل ذات أهمية قصوى” وأن “الشعب الأمريكي لن يتحمل تكلفة سياسات إعادة التوطين المتهورة التي انتهجتها الإدارة السابقة”.

وعند سؤال الإدارة عن تفاصيل إضافية، بما في ذلك الدول التي تعتبر “مثيرة للقلق”، أشارت إلى الدول الـ19 المدرجة في إعلان رئاسي صدر في يونيو.

وتشمل الدول الـ19 أفغانستان، وبورما، وتشاد، والكونغو، وغينيا الإستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وبوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من هجوم على قوات الحرس الوطني في واشنطن، وقد حددت السلطات هوية المشتبه به بأنه مواطن أفغاني.

ويستخدم ترامب حادثة إطلاق النار على أفراد الحرس الوطني في واشنطن، كمبرر لتشديد إجراءات الهجرة.

المصدر: RT + “إن بي سي نيوز”