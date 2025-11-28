استشهاد مدير مكتب سونا بالفاشر على أيدي الميليشيا المتمردة

تنعي وكالة السودان للأنباء (سونا) ببالغ الحزن والأسى استشهاد مدير مكتبها بالفاشر، الزميل تاج السر أحمد سليمان، وشقيقه على أيدي ميليشيا الدعم السريع التي قامت بتصفيتهما في منزلهما بحي الدرجة بمدينة الفاشر، ولاية شمال دارفور.

وكان الشهيد تاج السر يؤدي مهامه الصحفية بكل إخلاص وتفانٍ، وظل ملتزماً بواجبه الإعلامي حتى لحظة استشهاده، وأنه كان من بين الصحفيين الذين فقد أثرهم بعد دخول الميليشيا إلى المدينة.

وتقدّم المدير العام والعاملين بالوكالة بخالص التعازي والمواساة لأسرته الكريمة وزملائه وكل محبيه وذويه، داعين الله عز وجل أن يتغمّد الشهيدين بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر وحسن العزاء.