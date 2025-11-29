وزير الثروة الحيوانية والسمكية ووالي نهر النيل يناقشان قيام مدينة للإنتاج الحيواني بالولاية

أكد البروفيسور أحمد التجاني المنصوري وزير الثروة الحيوانية والسمكية أن الحكومة تولي القطاع اهتمام كبير لما يمثله من أهمية للاقتصاد الوطني، مشيدا باهتمام حكومة ولاية نهر النيل بقطاع الثروة الحيوانية، معلنا عن التحضير لقيام مدينة متكاملة للإنتاج الحيواني بنهر النيل.

جاء ذلك خلال لقائه بوالي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبدالماجد بأمانة حكومة الولاية بالدامر اليوم بحضور عدد من المسؤولين بالولاية، مشيرًا إلى أن اختيار الولاية لاحتضان هذا المشروع جاء لقربها من العاصمة القومية وموانئ التصدير بولاية البحر الأحمر، وكذلك لخلوها من أمراض الحيوان.

وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة تقوم على تجهيز المسالخ الحديثة لتصدير اللحوم المذبوحة بهدف الاستفادة الكاملة من مخلفات الذبيح من الجلود وغيرها.

من جانبه، رحب الوالي بزيارة وزير الثروة الحيوانية والوفد المرافق للولاية، مؤكدا سعيهم للارتقاء بالقطاع باعتباره ركيزة ودعامة للاقتصاد، ما أدى إلى تخصيص وزارة للثروة الحيوانية بالولاية، مناديا بضرورة تطوير الأساليب للاستفادة القصوى من الثروة الحيوانية.