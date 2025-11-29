سياسية
وزير الموارد البشرية وحاكم النيل الأزرق يتفقدان العمل الصحي بمحافظة باو
تفقد الاستاذ معتصم احمد صالح وزير الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية والفريق احمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق برفقة الدكتور فاروق نور الدائم المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي والوفد المرافق له الجمعة سير العمل بمركز صحي سودا بمحافظة باو.
وامتدح معتصم المجهودات المقدرة التي يبذلها الصندوق القومي للتأمين الصحي في تحقيق إنتشار الخدمات بالمدن والريف .
واكد دعمه واسناده للجهود المبذولة وتعهد بتذليل المعوقات لتنعكس ايجابا على إستقرار الخدمات الصحية مشيرا لأهمية التواصل بين الريف والمدينة لتحويل الحالات التي يصعب علاجها بمراكز الريف .
وقال إن زيارته للإقليم تأتي ضمن خطة ال 100 يوم لبرنامج حكومة الامل وتهدف للوقوف على أوضاع المواطنين والوقوف على سير العمل بالمؤسسات المنضوية تحت ظلال وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية وإفتتاح عدد من المشاريع التي تسهم في خدمة المواطنين.
سونا