والي الخرطوم يشارك الطريقة الختمية احتفالات المولد النبوي الشريف

شارك والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة مساء أمس في إحتفال الطريقة الختمية بذكرى المولد النبوي الشريف والذكرى السنوية للعارف بالله الشيخ محجوب عبدالقادر عبد الله عووضة بمسجده بحي القلعة بمحلية كرري.

وذلك بحضور الخليفة الشيخ عبدالقادر محجوب ومدير الشؤون الدينية بمحلية كرري الأستاذ أحمد كورينا وعدد من مشايخ الطرق الصوفية ومريدي الطريقة الختمية.

وخلال كلمته ثمن والي الخرطوم الدور المتعاظم للطرق الصوفية في نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة وتحفيظ القرآن الكريم إضافة لإسهاماتهم الكبيرة في تعزيز قيم التراحم والتكافل ورتق النسيج الاجتماعي.

كما أشاد بمواقف الطرق الصوفية الوطنية الداعمة للقوات المسلحة خلال حرب الكرامة وتقديمهم الشهداء ورعاية أسرهم وفاء لتضحياتهم الجليلة.

وأشار الوالي إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عاد لينطلق من جديد في ولاية الخرطوم بعد توقف دام لعامين جراء الأوضاع الأمنية التي فرضتها الحرب على مواطني الولاية موضحاً أن مسيد الشيخ محجوب ظل مداوم على إقامة أحيا ذكرى مولد المصطفى علية افضل الصلاة والسلام رغم التحديات تأكيداً لتمسكهم بإحياء الذكرى العطرة.

الشيخ عبدالوهاب الشيخ محجوب هنأ الأمة الإسلامية قاطبة بذكرى المولد النبوي الشريف سائلًا الله أن يعم السلام ربوع البلاد والقضاء على المليشيا الإرهابية وأعوانها .