والي كسلا يحذر من ظاهرة تنامي خطاب الكراهية عبر الوسائط الاعلامية

لفت والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الازرق الى خطورة التفلتات التي تسود البلاد والمجتمعات خلال الفترة الماضية وظاهرة تنامي خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبث التفرقة والفتنة الامر الذي يتطلب مواجهتها بروح وطنية صلبة.

ودعا الوالي لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدل وسيادة حكم القانون الذي تنظمه وزارة العدل بولاية كسلا اليوم وغدا السبت تحت شعار (نحو دولة القانون والمؤسسات) بحضور وزير العدل الدكتور عبد الله محمد درف الى جانب قيادات حكومة ولاية كسلا، دعا الى اهمية التنسيق بين الاجهزة المختلفة لبسط هيبة الدولة وانفاذ القانون، مشيرا الى ان الدولة القوية هي التي يشعر فيها المواطن بالأمن والاستقرار وتنفيذ القانون على الجميع دون محاباة وبمنتهى الحزم.

وشدد الوالي بانه لا مجال للعبث بالسلم المجتمعي والاهلي مشيرا الى تداعيات الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد منذ العام 2019 وانعكاساتها على الحالة الامنية والاجتماعية.

وقال الوالي ان الطريق الى الدولة المستقرة لا يمكن ان يتحقق الا بوجود ارادة صلبة تعمل على تطبيق القانون بكل عدالة وتشكيل اداة ردع لكل من يتجاوز احترام الدولة والقانون.

ونوه الوالي الى اهمية المؤتمر الذي يجيء في وقت تتعاظم فيه الحاجة الى بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. وامن على أهمية معالجة التفلتات والظواهر السالبة من خلال أعمال القانون والتوعية والتثقيف وتعزيز مبدأ سيادة حكم القانون. داعيا المؤسسات والقوى المجتمعية والمنظمات المجتمعية والاعلام الى تحمل مسئولياتها الاخلاقية تجاه محاربة الظواهر السالبة.

واضاف الوالي ان قضية السلم المجتمعي بالغة الاهمية منوها الى انتشار ظاهرة المخدرات وتنامي خطاب الكراهية واغتيال الشخصيات عبر الوسائط الاعلامية واتخاذها منصة لتصفية الحسابات بالاستناد على معلومات كاذبة مما جعلها مهددا لاضعاف الوحدة المجتمعية وسلمها المجتمعي.

وثمن الوالي دور وزارة العدل واسهامها في معركة الكرامة من خلال العمل القانوني عبر لجنة حصر جرائم المليشيا المتمردة ورفعها قانونيا امام المحاكم الدولية فضلا عن الاصلاحات التي قامت بها الوزارة في بعض القوانين المتعلقة بالحصانة للقوات النظامية في اداء الواجب خاصة مكافحة التهريب والمخدرات علاوة على تقويض النظام الدستوري والقانوني، جرائم المعلوماتية بالسجن الوجوبي.

وأعرب الوالي عن امله في ان يناقش المؤتمرون كل الجوانب المتعلقة بالاصلاح الدستوري والقانوني خاصة تشريعات الحكم المحلي ومن ثم الخروج بتوصيات مهمة ومطلوبة لخدمة قضايا البلاد وتمكن الوزارة من القيام بادوارها في المستقبل.

وجدد الوالي حرص حكومة الولاية على الحفاظ على الأمن المجتمعي والوقوف على مقربة بين كل المجتمعات والتنسيق مع الجهات الامنية والقانونية والعسكرية.

كما استعرض وكيل وزارة العدل مولانا علي خضر رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الترتيبات التي تمت لعقد المؤتمر واهميته فضلا عن الأوراق التي ستناقش الأدوار المنوطة بالوزارة في المرحلة المقبلة من التشريعات وارساء سيادة حكم القانون.

ورحب رئيس الإدارة القانونية ولاية كسلا الدكتور عبد الاله زين العابدين بالمشاركين في المؤتمر من مختلف الجهات.

