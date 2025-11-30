وزير الصحة المكلف بالخرطوم يزور مستشفى الخرطوم للأورام

قام الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين، المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم والوزير المكلّف، بزيارة تفقدية لمستشفى الخرطوم للأورام (الذرة)، وقف خلالها على مستوى تهيئة بيئة العمل والجهود التي بُذلت لإعادة تأهيل المستشفى وتجهيزه لاستقبال المرضى وتقديم الخدمات العلاجية.

ورافق المدير العام في الزيارة الدكتور أحمد البشير، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد عمر عبد الله المدير العام للمستشفى، والأستاذ عثمان عبد الحميد المدير الإداري، إلى جانب الكوادر الطبية والعاملين بالمستشفى.

وأشاد د. فتح الرحمن بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون، مؤكداً فخره بما حققته فرق العمل في المستشفى من إنجازات ملموسة أدّت إلى اكتمال جاهزية المستشفى للخدمة. ورفع سيادته “التمام” من داخل المستشفى للقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، وللجنة تهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم ووالي الخرطوم، مشيراً إلى أن ما تحقق يُعد نموذجاً للعمل الجاد والإخلاص.

وخصّ المدير العام بالشكر الدكتور أحمد عمر وفريقه العامل، قائلاً إنهم أدّوا واجبهم بصمت وإخلاص ولم يطالب أي منهم باستحقاقات إضافية رغم حجم الجهد المبذول.