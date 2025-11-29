درع السودان يوضّح ملابسات حادثة مستشفى ود مدني ويؤكد عدم حدوث إطلاق نار

أصدر قطاع ولاية الجزيرة بقوات درع السودان توضيحاً حول الحادث الذي وقع ظهر اليوم بمدينة ود مدني، وذلك رداً على ما تم تداوله في بعض المنصات الإعلامية من روايات وُصفت بأنها “مغلوطة ومضللة”.

وقال القطاع في بيانه إن مجموعة من أفراد القوات رافقوا أحد ضباطهم برتبة رائد إلى أحد المستشفيات بغرض التبرع بالدم لمريض، مؤكدين أنهم لم يحضروا بالزي العسكري أو بالسلاح، احتراماً للقانون ولطبيعة المرفق الصحي.

وبحسب التوضيح، أبرز الضابط هويته لطاقم الحراسة عند بوابة المستشفى وشرح لهم غرض الزيارة، غير أن “سوء تقدير” من أفراد الحراسة أدى إلى مشادة كلامية تطورت لاشتباك محدود بالأيدي، قبل أن تتدخل الشرطة العسكرية بالفرقة الأولى وتقتاد الضابط ومرافقيه إلى مقر الفرقة.

وأشار البيان إلى أن الضابط تواصل مع وحدته، ما دفع الشرطة العسكرية التابعة لدرع السودان للتحرك إلى مقر الفرقة “لتدارك أي تصرفات غير مرغوبة”، وفقاً للبيان.

وشددت قوات درع السودان على أنه لم يحدث أي إطلاق نار خلال الحادثة، ولم تصدر عن أفرادها أي مخالفة للانضباط تجاه القوات المسلحة أو منشآتها. وأكدت أن الموقف تمت معالجته واحتواؤه بحكمة من قادة الاستخبارات بالفرقة الأولى ومن قيادة درع السودان بولاية الجزيرة.

ودعت القوات وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة في تناول مثل هذه الأحداث، مؤكدة التزامها بالتعاون الكامل مع القوات النظامية وتمسكها بسيادة القانون، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات لتشويه سمعتها.