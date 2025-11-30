وزير الصحة يشهد اداء القسم الطبي لممارسي المهن الطبية والصحية

شهدت مدينة أم درمان بولاية الخرطوم مراسم أداء القسم المهني ل 1200 من ممارسي المهن الطبية والصحية، بحضور وزير الصحة ووالي ولاية الخرطوم، في فعالية أقيمت بصالة القصر الملكي اليوم تحت شعار يركز على تعزيز الكفاءة والابتكار في النظام الصحي الوطني.

وعبر وزير الصحة، البروفيسور هيثم محمد إبراهيم، عن تقديره للكوادر الطبية، مشيدًا بدورهم الحيوي في تقديم الخدمات الصحية، مؤكدًا أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية للنظام الصحي. وأشار إلى أن الكوادر الصحية كانت في طليعة جهود إعادة الإعمار، وأسهمت بفعالية في حرب الكرامة، رغم التحديات التي تمر بها البلاد، مثمنًا صمودهم وتفانيهم.

وأوضح الوزير أن عودة الحياة إلى ولاية الخرطوم تمثل إنجازًا كبيرًا، واعتبر العدد الكبير من المشاركين في أداء القسم دليلًا على ذلك ورسالة للعالم، كما وجه ثلاث رسائل رئيسية: الأولى تؤكد أن الطريق لا يزال طويلًا ويتطلب المثابرة، والثانية تسلط الضوء على أهمية القسم المهني كرمز للالتزام الإنساني والأخلاقي تجاه المرضى، والثالثة تدعو إلى العدالة في تقديم الخدمات الصحية في جميع أنحاء السودان. كما أشار إلى تكريم الطبيب جمال الطيب،مدير مستشفى النو معتبرًا ذلك تكريمًا لكل الكوادر الصحية.

وأشاد الوزير بدور المجلس القومي للمهن الصحية، مؤكدًا التنسيق الوثيق بينه وبين الوزارة، وأهمية الالتزام بالقوانين وأخلاقيات المهنة.

من جانبه، عبّر والي الخرطوم عن تقديره للكوادر الطبية داخل وخارج السودان، وحيّا القوات المسلحة على دورها في استعادة الأمن، معتبرًا أن هذه الفعالية تمثل رسالة صمود للعالم، وأن الجيش الأبيض لا يزال نصيرًا للضعفاء.

وتطرق إلى استهداف المؤسسات الصحية من قبل المليشيات، مؤكدًا أن 90% منها عادت للعمل، مع توفير المعدات والكوادر اللازمة. كما كشف عن توفير وظائف جديدة لاستيعاب الكوادر، وأشاد بالمؤسسات العلاجية الخاصة ودورها خلال الحرب، وعبّر عن شكره للمنظمات الدولية والمحلية على دعمها.

وأكد وزير الصحة المكلف بولاية الخرطوم، الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين، متانة الشراكة مع المجلس القومي للمهن الطبية والصحية، مشيرًا إلى أن الكوادر هي عماد النظام الصحي، ومثمّنًا دورها في سد الفجوات خلال الأزمة.