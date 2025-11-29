الإدارة العامة للمرور تدشن خدمة تجديد رخص القيادة للمقيمين بالخارج عبر منصة سالم الإلكترونية

دشن اللواء شرطة/ حاتم محمود منصور مدير الإدارة العامة للمرور خدمة تجديد رخصة القيادة الملاكي أونلاين للسودانيين المقيمين خارج الوطن المتواجدين (بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة قطر وسلطنة عمان) عبر منصة سالم الإلكترونية موضحا بأن المنصة تشمل عدد من الخدمات المرورية سوف يتم تدشينها تباعاََ ، مشيراً بأن تفعيل الخدمة يمثل نقله نوعية وإحدى الإنجازات التقنية في ظل التحول الرقمي لاسيما أنها ستسهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات وتقليل الجهد والوقت ، مضيفاََ بأن الإدارة العامة للمرور وعبر الدائرة الفنية حرصت علي عمليات تأمين إجراء المعاملات من خلال إستخدام التصديق والدفع الإلكتروني،، مؤكداً بأن هذه الخطوة تأتي إنفاذاََ لبرامج وتطوير الخدمات المرورية التي تسعي لها وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة وجهود الإدارة العامة للمرور منذ أعوام ماضية لمواكبة الطفرة الإلكترونية واليوم نعلن عن تدشينها لتعزيز جودة آداء الخدمات بكفاءة وفعالية.