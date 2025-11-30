وزارة الصحة: إكتمال رقمنة خدمات نقل الدم في البحر الأحمر والقضارف

أعلن البرنامج القومي لخدمات نقل الدم بوزارة الصحة عن إكتمال رقمنة خدمات نقل الدم في ولايتي البحر الأحمر والقضارف، وذلك ضمن مشروع شامل يستهدف رقمنة خدمات نقل الدم في جميع ولايات السودان.

وأوضح مدير البرنامج القومي د. عصام الدين حسن في تصريح صحفي أن التحول الرقمي في هذا المجال يمثل خطوة مهمة لرفع مستوى السلامة والجودة وتحسين الأداء وتقليل الأخطاء، إضافة إلى تقديم خدمات صحية أكثر موثوقية وسرعة.

وأكد أن هذه الخطوة ستدعم استجابة الإدارة السريعة للطوارئ، وتحسين سرعة ودقة إدارة البيانات، وتعزيز اتخاذ القرار.

كما أشار إلى أن المشروع سيسهم في تحسين إدارة مخزون الدم وتسهيل الخدمات للمتبرعين، فضلاً عن رفع كفاءة العمل وتقليل التكلفة وتحقيق التكامل بين الأنظمة الصحية.