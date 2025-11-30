وزير الثقافة والاعلام بنهر النيل يستنكر استهداف مليشيا الدعم السريع المتمردة للاعلاميين

استنكر الأستاذ مصطفي محمد عثمان الشريف وزير الثقافة الاعلام والاتصالات بولاية نهر النيل الاستهداف الممنهج من مليشيا الدعم السريع للمدنيين والاعلاميين بصفة خاصة .

ووصف في تصريح لسونا تصفية المليشيا بالفاشر لمدير مكتب وكالة السودان للانباء (سونا) الصحفي تاج السر محمد سليمان بانها جريمة تعد واحده من سلسلة الجرائم الارهابيه التي درجت المليشيا المتمرده على ارتكابها ضد الشعب السوداني راح ضحيتها كثير من الابرياء.

وأضاف الشريف قائلا إنها جرائم يحاسب عليها القانون الدولي الانساني والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتكولات حماية الاعلاميين اثناء النزاعات المسلحة، مبينا أنها كافية لتصنيف الدعم السريع المتمرده جماعة ارهابية مهددة للامن الوطني والجوار الاقليمي، ويمكن ان تصدر الارهاب إلى العالم الخارجي.