المفوضية القومية للسلام تقدم دعماً إغاثيا لنازحي الفاشر بالدبة

قدمت المفوضية القومية للسلام قافلة دعم ومؤازرة لنازحي الفاشر بمدينة الدبة، تحمل مواد إغاثية وضرورية لمواجهة ظروف الشتاء القاسية.

وقد ترأس القافلة الأمين العام للمفوضية القومية للسلام، د. محمد عبدالله هَرِيّو، الذي أكد أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المفوضية لدعم النازحين بمعسكر أزهري المبارك بالعفاض، محلية الدبة.

وأوضح هَرِيّو أن القافلة تحمل 1400 بطانية (خمسة كيلو) و2500 دفاية كبيرة، وهذه القافلة بمثابة دفعة أولى من المساعدات التي تقدمها المفوضية، وستتواصل المساعدات للنازحين من الفاشر، تعبيرًا عن التضامن الكبير مع الأسر المتضررة.

وأضاف هَرِيّو أن هذه القافلة برعاية رئيس المفوضية القومية للسلام، بروفيسور سليمان الدبيلو، وحيا في تصريح ل(سونا) ان أهل الشمالية على وقفتهم الصلبة مع إخوانهم من الفاشر، وعلى تدافعهم الكبير غير المسبوق لتقديم المساعدات لأهل الفاشر.

من جانبه، استقبل المدير التنفيذي لمحلية الدبة، محمد صابر كشكش، القافلة، وشكر كشكش جهود المفوضية وقال إن هذه القافلة جاءت في وقتها المناسب، خاصة وأن الشتاء على الأبواب.