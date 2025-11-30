وزير صحة القضارف يطّلع على سير حملة الرش الجوي ويشهد أداء القسم لـ263 من الكوادر الصحية

اطلع د. أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة بولاية القضارف الوزير المكلّف، خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه السبت مع ممثل شركة الصافات ومدير إدارة صحة البيئة والطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة، على سير حملة الرش الجوي بالطيران لمكافحة نواقل الأمراض، والتي اختتمت أعمالها ببلدية القضارف، بجانب بدء عمليات الرش في قرى محلية وسط القضارف. كما وقف الاجتماع على الترتيبات النهائية لانطلاق الرش بمحليتي الفاو والفشقة ابتداءً من عصر غدا الأحد 30 نوفمبر الجاري.

وأكد الوزير المكلّف أهمية تكثيف جهود المكافحة الجوية والأرضية لتغطية جميع أنحاء الولاية، بما يضمن خفض إنتشار نواقل الأمراض وتعزيز الوضع الصحي.

كما اطلع على الموقف الوبائي بالولاية، والذي أظهر انخفاضاً ملموساً في معدلات الأمراض المنقولة بواسطة البعوض، نتيجة لتكامل التدخلات الصحية المنفذة خلال الفترة الماضية.

وفي جانب آخر، شهد د. أحمد الأمين آدم بقاعة جامعة العلوم الصحية مراسم أداء القسم لعدد 263 ممارس من الكوادر الصحية والطبية، التي نظمها المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية والصحية فرع القضارف، بحضور مدير المجلس بالولاية د. حسين المقدم، والمشرف الإتحادي د. مصعب برير، وقائد الخدمة الوطنية بالولاية العقيد أبوبكر محمد بابكر، وعدد من القيادات الصحية والتنفيذية.