نفرة لدعم القوات المسلحة بمحلية الدندر

اكد المدير التنفيذي لمحلية الدندر لدى مخاطبته اللقاء ان هذا التدافع يعد استفتاء حقيقي لانحياز الشعب لقواته المسلحة وهي تخوض معركة العزة والكرامة الوطنية لدحر المليشيا المتمردة والاعداء بالداخل والخارج، مؤكدا ان القوات المسلحة هي صمام الأمان للوطن والمواطن، مشيرا إلى جاهزية محلية الدندر بتسيير قوافل الدعم للقوات المسلحة والنازحين جراء انتهاكات المليشيا في ولايات دارفور .