سياسية
نفرة لدعم القوات المسلحة بمحلية الدندر
تدافع مواطني وشباب محلية الدندر للقاء الجماهيري الحاشد الذي نظمتة لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية الدندر.
وشرف اللقاء الجماهيري يوم السبت الاستاذ الضو احمد يعقوب المدير التنفيذي لمحلية الدندر ورئيس اللجنة الأمنية والسيد الطاهر دفع الله الزاكي القيادي بلجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية سنار وممثل الاستنفار بالولاية والعميد شرطة م.محمود عيسي حسين رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية الدندر .
اكد المدير التنفيذي لمحلية الدندر لدى مخاطبته اللقاء ان هذا التدافع يعد استفتاء حقيقي لانحياز الشعب لقواته المسلحة وهي تخوض معركة العزة والكرامة الوطنية لدحر المليشيا المتمردة والاعداء بالداخل والخارج، مؤكدا ان القوات المسلحة هي صمام الأمان للوطن والمواطن، مشيرا إلى جاهزية محلية الدندر بتسيير قوافل الدعم للقوات المسلحة والنازحين جراء انتهاكات المليشيا في ولايات دارفور .
وحيا المدير التنفيذي مجاهدات مواطني محلية الدندر خاصة قرية حويوا في دعم القوات المسلحة واستقبال النازحين.
ممثل المقاومة الشعبية بولاية سنار اشار إلى استمرارية الدعم والاستنفار لمعسكرات التدريب للمستنفرين.
العميد شرطة م محمود عيسي حسين رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية الدندر، اكد استمرار الدعم للقوات المسلحة والقوات المساندة وهي تعد درع من دروع الوطن مدها للقوات المسلحة بالمجاهدين والدعم .
الاستاذ دفع الله محمد عثمان ممثل قرية حويوا اكد ان مسيرة الجهاد ماضية واعلن عن دفع القرية بعدد 200 جوال ذرة كدفعة أولى اضافة إلى الدفع بكتيبة من الشباب قوامها 100 مستنفر لدعم القوات المسلحة في مسارح العمليات .
سونا