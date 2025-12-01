وزير التعليم العالي يطلع على ترتيبات إعادة افتتاح المقر الرئيس لجامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم

أشاد بروفيسور أحمد مضوي موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجهود إدارة جامعة أفريقيا العالمية، مؤكداً دعمه الكامل لاستئناف النشاط الأكاديمي والبحثي بالمقر الرئيس، مشيراً إلى أن الجامعة تمثل صرحاً علمياً راسخاً ورافداً مهماً للتعليم العالي في السودان والقارة الأفريقية والآسيوية .

وأضاف بأنها ظلت تقوم بدور محوري في خدمة الطلاب ونشر المعرفة وتعزيز التواصل الثقافي بين شعوب المنطقة، وانه رغم الظروف الصعبة التي مرت بها، إلا أن إرادة قيادتها والعاملين والطلاب عكست قدرة الجامعة على النهوض من جديد.

جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه ببورتسودان السبت، بروفيسور حاتم عثمان محمد خير، مدير جامعة افريقيا العالمية والوفد المرافق لسيادته، مؤكدًا بأن الوزارة ستواصل متابعة أعمال إعادة تأهيل الجامعة، وتقديم الدعم الفني اللازم لضمان عودتها لممارسة رسالتها في أفضل الظروف، مشيداً بالروح العالية التي أظهرها منسوبوها في مواجهة آثار الحرب.

من جانبه قدم بروفيسور حاتم تنويراً كاملاً حول جهود الجامعة لإعادة فتح مقرها الرئيس بولاية الخرطوم في الفترة القريبة القادمة، عقب اكتمال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل الجارية لمباني الكليات والمنشآت المتضررة، مقدما دعوته للوزير للمشاركة في اجتماعات مجلس أمناء الجامعة المزمع انعقاده مطلع يناير المقبل، مؤكدا اكتمال كافة الترتيبات والتجهيزات التنظيمية لإنجاح أعمال الاجتماع.

وأوضح بروفيسور حاتم أن عملية الإصلاح تتم بتنسيق كامل مع منسوبي الجامعة، مشيداً بالحملات والمبادرات الطلابية الواسعة التي تسهم في إعادة إعمار المرافق الأكاديمية والخدمية للمؤسسة، بهدف إعادتها إلى وضعها الطبيعي واستعادة بيئتها التعليمية رغم حجم الدمار الذي طالها نتيجة اعتداءات مليشيا الدعم السريع المتمردة على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي .