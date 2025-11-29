دعوات للمواطنين السودانيين بمصر للعودة الطوعية المجانية إلى الوطن

دعت لجنة مشروع العودة الطوعية المجانية بمنظومة منظومة الصناعات الدفاعية السودانيين المتأثرين بالحرب في جمهورية مصر العربية إلى العودة للوطن، للمساهمة في جهود إعادة الإعمار بمختلف القطاعات.

وأعلنت اللجنة، في تصريحات صحفية اليوم، أن العشرين من ديسمبر المقبل سيكون آخر موعد لرحلات قطار العودة الطوعية، مشيرة إلى وجود ترتيبات لاحقة لمراحل جديدة من التفويج.

وأوضحت اللجنة أن عدد الرحلات التي تمت في عمليات التفويج حتى الآن بلغ 35 رحلة، مشيرة إلى أن الرحلات تنطلق من محطة رمسيس بالقاهرة إلى أسوان، ومنها إلى حلفا، ثم إلى الميناء البري بكلٍّ من الخرطوم وعطبرة.