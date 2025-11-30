بيان توضيحي حول مزاعم تزوير جديدة نُسبت إلى وزارة الثقافة والإعلام والسياحة

تنفي وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، مرة أخرى وأخيرة، ما تم تداوله اليوم من مزاعم تزوير حول عقد بين الوزارة وشخصية إعلامية، وهذه المزاعم لا وجود لها إلا في خيالٍ واهمٍ لمن صنعوها يأساً منهم، بعد أن بلغوا مرحلة متأخرة من الانهزام أمام ما تحققه الوزارة من إنجازات متواصلة تؤرّق بالهم وأربكت خططهم ومشروعاتهم وبرامج غرفهم الإلكترونية المدفوعة القيمة ومن يقفون وراءها بهدف تضليل الرأي العام ومناصرة الميليشيا وأعوانها من مجموعات سياسية ودول داعمة للتمرد.

وتؤكد الوزارة أن برامجها واضحة، ومبنية على أسس موضوعية وتحكمها مبادئ مهنية وأخلاقية، وتسندها شبكة علاقات محلية ودولية تقوم على القيم والمبادئ المشتركة، لا على الإغراءات المالية أو شراء الذمم كما يفعل مروجو الخطابات المزورة.

كما تشدد الوزارة على أنها ماضية بثقة في تنفيذ خططها ومشاريعها التي هزمت الأعداء، ونشرت التنوير والمعرفة بحسن الأداء، وعززت من عزيمة شعب وجيش جبار لا يعرف الانحناء.

المكتب الصحفي

وزارة الثقافة والإعلام والسياحة

السبت 29 نوفمبر 2025م