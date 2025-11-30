محلية الخرطوم تشهد تخريج 650 من مستنفري المقاومة الشعبية

كشفت محلية الخرطوم عن المضي قدما في افتتاح معسكرات تدريب المقاومة الشعبية وتخريج المزيد من المستنفرين في إطار دعوة السيد القائد العام للقوات المسلحة للاستنفار وإسناد القوات النظامية حتى دحر التمرد خارج السودان.

واشاد المدير التنفيذي للمحلية – المشرف على المقاومة الشعبية- عبد المنعم البشير لدى تشريفه اليوم تخريج (650) من مستنفري المقاومة الشعبية بمنطقة سوبا غرب، اشاد بمواطني المنطقة في تلبية نداء الاستنفار باكرا عبر افتتاح معسكرات التدريب عقب تحرير الخرطوم مباشرة في خطوة تؤكد ضرورة استمرار المقاومة الشعبية حتى يتم دحر العدو لآخر نقطة على الحدود السودانية .

وطالب المستنفرين والمستنفرات بالإضطلاع بدورهم كاملا في تأمين المحلية من بقايا مخلفات التمرد ومحاربة التفلتات والمخدرات والمتعاونين والظواهر السالبة الأخرى بجانب اسناد القوات المسلحة في محاور القتال بكردفان ودارفور، مشيرا بأن المقاومة الشعبية ستكون ترياقا للبلاد ضد اي اعتداء متوقع مسقبلا في ظل الاطماع العالمية على ثروات السودان.

َمن جانبه حيا رئيس اللجنة العليا للاستنفار بالمقاومة الشعبية ولاية الخرطوم اللواء (م) اسحق عبد الله الزبير مواطني منطقة سوبا غرب في إسنادهم ودعمهم للقوات المسلحة ورفدها لعدد معتبر من المستنفرين الجدد .

وأشار بأن المرحلة القادمة من مسيرة المقاومة الشعبية ستشهد تدريبا متقدما للمستفرين على مختلف انواع الأسلحة لمواكبة اي مستجدات قد تطرأ في مسار العمليات الحربية بمعركة الكرامة، لافتا بأنه لاتوقف للحرب الا بعد خروج آخر متمرد من الوطن ومن ثم سيأتي الدور الاعظم للمستفرين في المساهمة بإعادة الإعمار والتنمية وتشييد السودان الحديث.

سونا