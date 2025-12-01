المدير العام لقوات الشرطة بالنيابة يشيد بجهود الإدارة العامة للمرور فى تحقيق السلامة المرورية

أشاد الفريق شرطة حقوقي/ الطاهر على محمد البلولة مدير عام قوات الشرطة بالنيابة باداء الادارة العامة للمرور فى تحقيق برامج السلامة المرورية بالبلاد ، جاء ذلك لدى زيارته الأحد للادارة العامةةللمرور بعطبرة بحضور اللواء شرطة / حاتم محمود مدير الادارة العامة للمرور ومدراء الدوائر بالمرور

مدير الادارة العامة للمرور قدم شرحا تفصيليا عن عمل الأدارة خلال الربع الاخير من العام والجهود الكبيرة التى تمت فى تحقيق السلامة المرورية من خلال الخدمات المرورية المتكاملة وتدشين منصة سالم الإلكترونية وتجديد الرخصة أونلاين ومن الاستعداد لإضافة خدمات الإلكترونية اخري

مدير عام قوات الشرطة بالنيابة أشاد باداء منسوبى الادارة وبتدشين منصة سالم لخدمات المرور الإلكترونية الذى يعد واحد من موجهات رئاسة قوات الشرطة ، داعيا الى مضاعفة الجهود لتحقيق السلامة المرورية وتحسين وتطوير الخدمات المرورية المقدمة للجمهور ، فضلا عن تحقيق الإنتشار الشرطى المرورى الفاعل ميدانيا وإحكام الرقابة الإدارية وإعمال مبدأ الثواب والعقاب ، مشيرا الى أهمية الإهتمام بالفرد بتنفيذ برامج التدريب ورفع القدرات والتأهيل بجانب تحسين الخدمات الإجتماعية المقدمة لهم كما ثمن المدير العام بالنيابة جهود الادارة في إستعواض أسطول المركبات لتنفيذ خطة الإدارة في تأمين الطرق وتحقيق السلامة المرورية والزام مستخدمي الطريق بالالتزام الصارم بقانون المرور

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الفريق البلولة طاف علي أقسام وادارات المرور ووقف علي الجهود المبذولة في إدخال التقانة في الأعمال المرورية.

المكتب الصحفي للشرطة