تدشين المبنى الجديد بمستشفى بورتسودان لأمراض النساء والولادة بدعم من الحكومة الايطالية

دشن والي البحر الاحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور الأحد بدء العمل في تشييد المبنى الجديد بمستشفى بورتسودان لأمراض النساء والولادة بدعم من الحكومة الايطالية .

وأعرب السيد الوالي عن شكره وتقديره للحكومة الايطالية ودورها الداعم للسودان في المشروعات الانسانية ودعم قطاع الصحة عبر المنظمات والجمعيات الايطالية.

وأشاد الوالي بمشروع المبنى الجديد لمستشفى النساء والولادة ببورتسودان والذي تنفذه الجمعية الايطالية للتضامن بين الشعوب، مبينا ان المشروع يعزز امتداد التعاون مع الحكومة الايطالية في الخطة المشتركة بين وزارة الصحة بالولاية والجمعية الايطالية للتضامن بين الشعوب في مجال تدريب الكوادر في مجال النساء والولادة .

جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم بمستشفى بورتسودان للنساء والولادة مراسم التدشين فيما اكد سفير إيطاليا لدى السودان السيد ميكيلي توماسي موقف إيطاليا الثابث مع السودان طوال فترة الحرب وتقديم الدعم اللازم له في القطاع الصحي واعادة تأهيل البنية التحتية في المجالات المختلفة .

فيما اشاد وكيل وزارة الصحة د.علي بابكر بالدعم المتواصل من حكومة وشعب إيطاليا للسودان وأشار للعلاقات الازلية الممتدة بين البلدين.

من جانبها عبرت مدير عام قطاع الصحة بالولاية د.احلام عبد الرسول عن تقديرها للادوار المتعاظمة التي ظلت تقدمها الحكومة الايطالية ممثلة في الجمعية الايطالية للتضامن بين الشعوب والوكالة الايطالية للتنمية والمنظمات الايطالية تجاه السودان ودعمهم المتواصل لقطاع الصحة قبل وأثناء ازمة الحرب.

وأشادت بالمواقف الإنسانية التي عكست عمق العلاقات بين الشعبين الصديقين، كما تحدث كل من مدير الجمعية الايطالية للتضامن بين الشعوب د.فيدريكو كيودي، ومدير الوكالة الإيطالية للتعاون ميكيلي مورانا مؤكدين استمرار الدعم للمستشفى واستمرار التعاون مع قطاع الصحة بالولاية.