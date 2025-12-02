والي نهر النيل يخاطب وداع قافلة الميرفاب المتجهة لوافدي الفاشر بالدبة وعطبرة

خاطب الدكتور محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي ولاية نهر النيل، الأحد، من امام مقر حكومة الولاية بالدامر، وداع قافلة نظارة الميرفاب المتجهة للوافدين من الفاشر بمنطقة الدبة ومدينة عطبرة، مؤكدا ان الميرفاب هم اهل تاريخ ضارب في الجذور وسجل حافل بالبطولات والمكارم .

وشارك في وداع القافلة الاستاذ مصطفى محمد عثمان الشريف نائب الوالى ووزير الثقافة والاعلام والاتصالات بالولاية والاستاذ عثمان محمد عثمان الامين العام لحكومة الولاية والاستاذ حسن كرار الفاضلابي المدير التنفيذي لمحلية بربر والسيد الناظر ايوب بيه ناظر عموم الميرفاب .

وأكد السيد الوالي بأن الميرفاب لهم بصمة واضحة في كل القوافل التي سيرتها الولاية لمناصرة القوات المسلحة والقوات المساندة وللمناطق التي تضررت من احداث التمرد .

وحيا السيد الوالي القوات المسلحة والقوات المساندة لها وترحم على ارواح الشهداء مؤكدا ان شعار ولاية نهر النيل الذي رفعته هو (كلنا الفاشر) سيظل الى ان تتحرر الفاشر وان قوافل الولاية ستتواصل ولن تتوقف حتى يتم تحرير كل شبر دنسته المليشيا .

وحيا الاستاذ حسن كرار الفاضلابي المدير التنفيذي لمحلية بربر مبادرات نظارة الميرفاب في دعم كل القوافل وان محلية بربر تعتبر الاولى في قوافل الدعم .