وزارة الصحة تؤكد التزامها باستقرار إمداد الدعم العالمي لولاية القضارف

اطّلع د. أحمد الأمين آدم، المدير العام لوزارة الصحة بولاية القضارف على برنامج الزيارة الإشرافية لقسم الإمداد بإدارة مكافحة الأمراض بوزارة الصحة، برئاسة د. مثاني عادل، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد الأحد بمباني الوزارة.

وأوضحت د. مثاني أن الزيارة تستهدف الوقوف ميدانيًا على إمداد الدعم العالمى الذي يشمل أدوية وعلاجات الملاريا، الإيدز، الدرن، والكلازار، بحضور مديري برامج مكافحة الملاريا والإيدز والعلاج المجاني، إضافة إلى إدارة إمداد الدعم العالمي بالإمدادات الطبية .

وأشارت د. مثاني عادل، أن برنامج الزيارة يتضمن متابعة جميع المؤسسات التي تقدم خدمات علاج الدعم العالمي بالولاية، بما في ذلك المخازن والمراكز والوحدات الصحية والمستشفيات، إلى جانب مراجعة الإستهلاك والوفرة، وقياس المؤشرات اللازمة لتحديد حوجة الولاية من الأدوية.

وأعربت عن أملها في أن تسهم الزيارة في تعزيز استقرار الإمداد وتحسين جودة الخدمات العلاجية بولاية القضارف .