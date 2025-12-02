ادارة مباحث كسلا تنفذ حملة منعية وكشفية للجريمة واسعة النطاق والعملية الامنية تضبط متهم وبحوزته (158) زجاجة خمر

في إطار الخطط والجهود الأمنية لمكافحة الجريمة والقضاء عليها وتجفيف منابتها نفذت إدارة مباحث ولاية كسلا حملة أمنية كبري واسعة النطاق إستهدفت بها سوق كسلا وقد أسفرت نتائجها عن ضبط متهم وبحوزته عدد( 158) زجاجة خمور معدة للتوزيع داخل سوق كسلا بالإضافة لضبط مواد بناء في أماكن مشبوهة باستلام المال المسروق وضبط عدد من أجهزة الحاسوب التي تستخدم في فرمطة أجهزة الموبايل المسروقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بقسم شرطة دائرة الإختصاص وعلي ذات الصعيد تمكنت مباحث الولاية من تسديد بلاغ سرقة دراجة نارية ماركت (اكسبريس) تمت سرقتها من أمام مقابر غرب القاش وإسترداد المعروضات في أقل من (24) ساعة.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أكد مدير شرطة ولاية كسلا دعمه لكافة الإدارات الشرطية وتوفير معينات العمل للاضطلاع بواجابتها في حفظ الأمن والإستقرار ومنع ومكافحة الجريمة مضيفا أن ولاية كسلا تشهدا إستقرارا في الجوانب الأمنية والجنائية وتنفذ خططها وفقا لموجهات رئاسة قوات الشرطة وباشراف لجنة الامن بالولاية من جانبه قال المقدم شرطة / ياسر عبد الرازق مدير إدارة مباحث كسلا بأن إدارته عازمة علي المضي قدما في تجفيف جميع بؤر الجريمة مؤكدا إستمرار هذه الحملات بجميع دوائر الإختصاص والأسواق وقطع الطريق علي معتادي الإجرام من ممارسة الأنشطة الإجرامية التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي مضيفا أن إدارته تنفذ الحملات بإشراف مدير شرطة الولاية ومتابعة ميدانية من مدير دائرة الجنايات.

المكتب الصحفي للشرطة