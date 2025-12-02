والي سنار يوجه بتفعيل أمر الطوارئ لمنع التعدي على خط مياه الدالي والجفرات

​وجه والي ولاية سنار، اللواء ركن معاش الزبير حسن السيد، الاثنين، بتفعيل أمر الطوارئ الصادر في العام 2022، والخاص بالتشديد على منع التعدي على خطوط مياه الدالي والجفرات والخطوط المتفرعة منها.

​ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص حكومة الولاية على ضمان استدامة وصول المياه إلى المواقع المستهدفة وحماية البنية التحتية للمياه .

ونص أمر الطوارئ المفعّل على الحظر الكامل لجميع الأشخاص والرعاة الذين يقومون ب​التعدي وكسر خطوط مياه الدالي والجفرات والخطوط المتفرعة، و​لاستخدام هذه الخطوط بغرض سقاية المواشي ورعايتها، او ​القيام بـأي فعل يؤدي لعدم وصول المياه إلى المواقع المستهدفة

و شدد الأمر على فرض عقوبات رادعة على أي شخص يخالف نصوصه، حيث تتضمن العقوبات ​غرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين جنيه سوداني (5,000,000)، مع ​عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمسة أشهر.

و​في حالة تكرار المخالفة ​غرامة مالية لا تقل عن عشرين مليون جنيه سوداني (20,000,000)، مع ​عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام.

و​في حالة عدم دفع الغرامة، يعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تقل عن سبعة أعوام.