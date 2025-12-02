وزارة الصحة تستقبل وفد من الصليب الأحمر النرويجي

إستقبلت وزارة الصحة الاتحادية بمدينة بورتسودان، الاثنين، وفداً من الصليب الأحمر النرويجي برئاسة السيد جورقان هالدورسين المدير الدولي للبرامج والإستعداد بحضور مديرة مكتب السودان ، في إطار التعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني لتعزيز النظام الصحي، لا سيما في مراكز الرعاية الصحية الأساسية بحضور جمعية الهلال الأحمر السوداني وعدد من قيادات الوزارة.

خلال اللقاء، ناقش الطرفان جهود مكافحة الأوبئة في السودان، خاصة من خلال العيادات الثابتة والجوالة المنتشرة في 12 ولاية.

أوضح وكيل وزارة الصحة الاتحادية، الدكتور علي بابكر سيد أحمد محمد، أن الإجتماع تناول مساهمة الصليب الأحمر النرويجي في تقديم الخدمات الصحية عبر هذه العيادات، مشيداً بالدعم المستمر الذي تقدمه للصحة الاتحادية.

من جانبه، أكد الوفد النرويجي إلتزامه بمواصلة التنسيق مع الهلال الأحمر السوداني لسد الفجوات الصحية وتوفير الخدمات للمواطنين في المناطق المتأثرة.