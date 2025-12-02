د. سلمى تتعهد برعاية برامج الشباب والتعايش السلمي بولاية الجزيرة

أشادت عضو مجلس السيادة دكتورة سلمى عبدالجبار المبارك، بالدور الكبير الذي يضطلع به الشباب في بسط الأمن والسلم المجتمعي وتعزيز التعايش السلمي ووحدة الصف الوطني ونبذ خطاب الكراهية.

وتعهدت سيادتها لدى لقائها بمكتبها الاثنين وفد التعايش السلمي بولاية الجزيرة برئاسة الأستاذ الجزولي محمد حماد كوكو، برعاية كافة البرامج التي من شأنها المساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية ودعم ومساندة الشباب وتنمية المهارات فضلا عن رعايتها لمهرجان التعايش السلمي بولاية الجزيرة المزمع انعقاده بولاية الجزيرة خلال الشهر الجاري.

من جانبه أوضح رئيس الوفد الأستاذ الجزولي كوكو، في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق إلى خطط وبرامج الشباب في ولاية الجزيرة ومساهتمهم في مشروع العمل الشبابي الذي أطلقه السيد رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس مؤكداً عزم الشباب على تنفيذ عدد من المشاريع وتعزيز التعايش السلمي بولاية الجزيرة.

سونا