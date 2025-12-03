تدشين 80 ماكينة غسيل كلى منحة قطرية لعشر ولايات

دشن وزير الصحة دكتور هيثم محمد ابراهيم ومفوض العون الإنساني سلوي ادم بنية ببورتسودان، الاثنين، استلام عدد 80 ماكينة غسيل كلوي لعشر ولايات منحة قطرية مقدمة من الهلال الأحمر القطري بحضور سفير قطر بالسودان ومدير المركز القومي للكلي وعدد من مندوبي الولايات المستهدفة .

فيما قال وزير الصحة دكتور هيثم محمد ابراهيم أن استلام ماكينات غسيل الكلى يعتبر تحول واضح في شكل المساعدات القطرية للقطاع الصحي في السودان .

وأعرب الوزير عن سعادتهم للدعم القطري وما تقدمه المؤسسات القطرية للشعب السوداني والتحول الإيجابي في شكل المساعدات للقطاع .

وأكد الوزير أنهم بدأؤا في استعادة عدد من المراكز بعد تأهيلها وانهم يرجون المزيد من الدعم والمساعدات.لافتا إلى أن هناك دعم سابق ولاحق ومشاريع صحية أخرى، مشيدا بمواقف السفير القطري واهتمامه بالقطاع الصحي بالبلاد ونقل شكره لقطر حكومة وشعبا و للهلال الأحمر القطري.

من جهتها أشادت سلوي ادم بنية مفوض العون الانساني بالتدشين ومواقف قطر الداعمة للسودان واوضحت أن تدشين الماكينات يعتبر إضافة حقيقية للقطاع الصحي الذي تأثر كثيرا بالحرب من دمار وتخريب للمؤسسات وان ماكينات الغسيل تعد أولوية للقطاع الذي يعتبر أكثر حوجة لها .

وقال السفير القطري أن الدعم يأتي في إطار مساعي الحكومة القطرية لسد الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي بالسودان الذي أشار إلي أنه يواجه تحديات كبيرة نتيجة للحرب التي تشهدها البلاد.