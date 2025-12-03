محلية ام درمان والأمانة العامة للحج والعمرة بالخرطوم يبحثان ترتيبات موسم حج 1447 هجرية

انعقد اجتماع مشترك، الاثنين، بين محلية ام درمان والأمانة العامة للحج والعمرة بولاية الخرطوم، لبحث ترتيبات حج 1447 هجرية، ضم المدير التنفيذي لمحلية أم درمان المكلف الأستاذ ياسر عمر هاشم والأمين العام لامانة الحج والعمرة الأستاذ سمير الجزولي.

ورحب المدير التنفيذي بوفد الامانة، مؤكداً استعداد المحلية للتعاون والتنسيق مع الامانة، من أجل إنجاح موسم حج 1447 هجرية، ومراجعة إدارة التخطيط العمراني بالمحلية بخصوص قطعة الأرض المخصصة لإقامة مركز إجراءات الحج والعمرة بالمحلية.

من جهته قال الامين العام للحج والعمرة ان الزيارة تأتي في إطار الطواف على المحليات من أجل الترتيب والتنسيق المشترك والمبكر لاجراءات موسم الحج وتسهيل الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.