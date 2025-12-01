إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل

تمكنت إدارة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل، وبالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة، من إحباط محاولة عمليتين لتهريب المخدرات والمواد الخطرة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لقوات الجمارك لحماية المجتمع وتعزيز الأمن الاقتصادي.

وأسفرت العملية الأولى عن ضبط عربة بوكس محملة بـ 14 جوال من مخدر (البنقو) تحتوي على 11,900 رأس من البنقو كانت في طريقها إلى داخل البلاد.

وفي عملية أخرى منفذة بدقة، تمكّن فرع مكافحة التهريب ببربر من ضبط عربة دفار تحمل 240 جوال من مادة الثيوريا المحظورة، بوزن 25 كيلوجرام للجوال.

وأشاد السيد الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك، بهذا الإنجاز النوعي، مؤكداً أن الضبطيات تمثل امتداداً لجهود قوات مكافحة التهريب في تأمين حدود البلاد ومنع دخول الممنوعات بكافة أشكالها.