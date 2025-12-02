لجنة أمن بحري تشيد بعودة التيار الكهربائي وترتيبات إعادة موقف سفريات شندي

قامت لجنة أمن محلية بحري، برئاسة المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، بجولة ميدانية شملت سوق بحري الكبير، السوق المركزي، وموقف سفريات شندي بشمبات، للوقوف على مستوى الخدمات وجاهزية الترتيبات الأمنية.

ووقفت اللجنة خلال الجولة على استكمال أعمال صيانة محول الكهرباء بسوق بحري الكبير، التي نفذت بشراكة بين المحلية وقطاع الكهرباء، مما أسهم في إعادة التيار الكهربائي بشكل كامل إلى السوق.

وأشاد أعضاء اللجنة بالجهود الكبيرة التي بذلها قطاع الكهرباء لإرجاع الخدمة، مؤكدين تقديرهم للتنسيق المشترك بين الجانبين.

ووعد المدير التنفيذي باتخاذ جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن داخل السوق، تشمل تنظيم حراسات ثابتة لحماية ممتلكات التجار، إلى جانب الشروع في إصدار بطاقات تعريفية للعاملين بهدف تنظيم الحركة والإجراءات داخل السوق.

كما وقفت اللجنة على عودة نشاط موقف السفريات من موقعه المؤقت بمنطقة حلايب في كرري إلى موقعه الأصلي بشمبات، وذلك إنفاذاً للترتيبات الولائية وتوجيهات إدارة المرور السريع، التي قضت باعتماد استخراج “المنفستو” من موقف شمبات بصورة دائمة عقب إلغاء الموقف المؤقت الذي فتح خلال فترة الحرب.

وكشف المدير التنفيذي عن خطة عاجلة لتأهيل الموقف، تشمل إنارته بالكامل وتوفير الخدمات الأساسية خلال الأيام المقبلة، مؤكداً المتابعة المباشرة لوالي ولاية الخرطوم لعملية عودة الموقف إلى موقعه بشمبات.

واختتمت اللجنة جولتها بزيارة السوق المركزي بشمبات، حيث تفقدت توفر الخدمات واطمأنت على سير العمل لضمان عودة السوق إلى مستواه السابق كمصدر رئيسي لاحتياجات الولاية من الخضر والفاكهة. وبشرت اللجنة التجار بقرب إعادة التيار الكهربائي للسوق، في إطار خطة شاملة لتطويره وتأهيله دعماً للاقتصاد المحلي وخدمة للمجتمع.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الجهود المتواصلة للسلطات التنفيذية والأمنية بمحلية بحري لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الأمن، ودعم النشاط الاقتصادي، وإعادة الحياة الطبيعية للمرافق الحيوية بعد الظروف الاستثنائية التي مرت بها الولاية خلال فترة الحرب وتمرد المليشيا الغاشمة.

سونا