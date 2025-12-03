مدير شرطة ولاية نهر النيل يتفقد الإدارات والوحدات الشرطية بالولاية و يقف على أخر الترتيبات لانطلاقة مشروع النجدة

تفقد اللواء شرطة د/ القرشي السر السيد، مدير شرطة ولاية نهر النيل، صباح الثلاثاء، عدداً من الإدارات الشرطية بالولاية، وذلك للوقوف على مستوى الجاهزية للقوات ضمن الإستعدادات الجارية لتطوير منظومة العمل الشرطي بالولاية وكانت بداية الجولات التفقدية زيارة إدارة النجدة، حيث تلقّى تنويراً حول الترتيبات الفنية والخطط التشغيلية الخاصة بانطلاقة مشروع النجدة في الفترة القريبة المقبلة، مؤكداً أهمية الدور الحيوي للنجدة في سرعة الإستجابة للبلاغات وتعزيز الأمن المجتمعي .

كما وقف مدير شرطة ولاية نهر النيل على جاهزية إدارة التدريب لإستقبال الدفعة الجديدة من المستجدين وعائدي الخدمة، لسد العجز بشرطة الولاية حيث من المقرر أن تستقبل معسكرات التدريب عدد (750) مجندا ضمن خطة دعم القوات ، وذلك باستقبال وبداية تدريب عدد (200) مستجدا يتبعون للشرطة المجتمعية .

عقب ذلك تفقد اللواء القرشي قوات الإحتياطي المركزي بالقطاع الرابع ، حيث إطمأن على جاهزية القوة من حيث الإنضباط، والانتشار، والقدرات القتالية، والآليات المخصصة لحفظ الأمن وإسناد أهداف العملية الأمنية مستمعا لشرح مفصل حول خطط إنتشار القوة بالولاية ودورها المحوري في التدخل السريع ودعم وإسناد قوات الشرطة مشيدا بدور قوات الإحتياطي المركزي في معركة الكرامة الوطنية .

كما زار مصابي معركة الكرامة بقوات الاحتياطي المركزي وتكفل بعلاجهم وصيانة عنابر ايواء المصابين وشملت الجولة زيارة مصنع تحلية المياه

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن هذه الزيارات تأتي في إطار الجهود المستمرة لقيادة شرطة ولاية نهر النيل للارتقاء بالآداء الأمني وضمان جاهزية القوات لتنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة وفاعلية.

المكتب الصحفي للشرطة