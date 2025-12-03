الاعيسر: مستقبل دارفور ليس رهيناً للتحديات بل يمثل فرصة لصناعة واقع جديد قائم على الشراكة والمسؤولية الجماعية

اكد وزير الثقافة والاعلام والسياحة الاستاذ خالد الاعيسر أن فعاليات ملتقى جنوب دارفور أثبتت أن مستقبل دارفور ليس رهيناً للتحديات، بل يمثل فرصة لصناعة واقع جديد قائم على الشراكة والمسؤولية الجماعية .

وأشار إلى أن مخرجات النقاشات ستُرفع لقيادة الدولة تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ ، وتقدم بالتحية للاهل في دارفور وكردفان وللقوات المسلحة والفرقة 22 بابنوسة والفرقة 16 ، مؤكدا وقوف الشعب مع قواته المسلحة .

وشدد الوزير في كلمته في ختام الفعاليات اليوم على أهمية تكامل الجهود الوطنية لتحقيق الاستقرار والتنمية في السودان، موضحاً أن وزارة الإعلام ستضطلع بدور محوري في تنفيذ التوصيات المتعلقة بمواجهة حملات التضليل، وتعزيز الخطاب الوطني، وتمتين الوحدة المجتمعية.

وتقدم بالتحية لنائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار ، وحاكم إقليم دارفور ، ووالي جنوب دارفور ، وممثلي الولايات ومفوضية السلام، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية .

وأعرب الوزير في كلمته عن تقديره للجهود المشتركة التي أسهمت في إنجاح الملتقى، مثمنا الشراكات التي أسهمت في انعقاد الملتقى، موجهاً الشكر لوزارة المالية ومفوضية السلام وحكومة الولاية والاتحاد العام للصحفيين السودانيين ورابطة اعلامي كردفان ودارفور، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مبادرات إعلامية جديدة دعماً للحملة الوطنية الهادفة لمعالجة قضايا المواطنين وتعزيز الاستقرار.