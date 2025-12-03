والي الشمالية يبحث مع وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز التدخلات الإنسانية

إلتقى والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، بمكتبه الثلاثا، وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بحضور أمين أمانة الشؤون الإجتماعية منال مكاوي، ومفوض العون الإنساني د. وائل محمد شريف.

وبحث اللقاء مجالات دعم الصندوق للولاية، خاصة في قطاع الصحة، وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الصحية، إلى جانب التدخلات المرتبطة بالعمل الإجتماعي ومكافحة العنف ضد المرأة في أعقاب الإنتهاكات التي ارتكبتها المليشيا.

وأكدت أمين أمانة الشؤون الإجتماعية منال مكاوي أن زيارة الوفد للولاية ستستمر لثلاثة أيام بهدف الوقوف ميدانياً على مجمل التدخلات الجارية واحتياجات المرحلة المقبلة، مشيدةً بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به الصندوق .